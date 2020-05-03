Президент Беларуси Александр Лукашенко до сих пор не сдал тест на китайский вирус

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на белорусские СМИ.

На сегодня в Беларуси количество зараженных составляет 15 828, выздоровевших 3117, а скончались от вируса 97 человек. Прирост за сутки составил 911 больных. В свою очередь, по словам пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт, глава государства чувствует себя хорошо, и поэтому в тесте на коронавирус нет никакой необходимости.

По словам Эймонт, Лукашенко фактически живет в деревне за городом, он много лет не менял своих привычек, придерживается здорового образа жизни, благодаря чему у него хороший иммунитет и отличное самочувствие.

«И в связи с этим необходимости делать тест нет», - подчеркнула пресс-секретарь.

Так это или нет, достоверно неизвестно. Однако ранее в прессе появилась информация, что один из членов президентской хоккейной команды подхватил Covid-19. Кроме того, на Пасху Лукашенко ездил в монастырь, который был закрыт из-за эпидемиологической обстановки.

Как известно, президент Беларуси упорно не желает вводить в стране карантин из-за коронавируса. По его словам, ему уже со всех сторон намекают на то, что пора бы принимать какие-то меры, но у главы государства свой аргумент на эту тему.

«Надо ввести карантин – введем карантин, надо комендантский час — введем комендантский час. Что за проблема ввести комендантский час? Но надо это нашим людям? Нам сейчас это не надо. Сейчас нет у нас такой необходимости… Нас сейчас многие подталкивают, давай Лукашенко, такой-сякой, вводи карантин… Люди добрые, да меня белорусы на вилы поднимут…», – заявил Александр Лукашенко журналистам.

Напомним, ситуация в Беларуси на грани, Лукашенко готов наказывать за маски и антисептики.

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