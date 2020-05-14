Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков очутился в больнице с двусторонней пневмонией и положительным тестом на китайский вирус

Симптомы в виде повышенной температуры проявились у Пескова во время домашней самоизоляции. Уже в больнице томограф показал пневмонию. К слову, вирус обнаружили не только у него самого, но еще и у жены, фигуристки Татьяны Навки.

Песков рассказал изданию "Коммерсант", о том, как себя чувствует:

"Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя.. Когда она двусторонняя, выбора нет (нужна госпитализация - ред.)... И тут еще особенность в том, что твои легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм. То есть начинается гормональный шторм, и иммунная система пытается этот вирус победить. И вместе с вирусом начинает пожирать легкие", - поделился заболевший.

Песков предположил, что заразился от коллеги, у которого также выявили китайский вирус и с которым он успел пообщаться.

Спикер Путина объяснил, что несмотря на это, в Кремле с карантинными мероприятиями все строго - поэтому вирус до сих пор не тронул президента.

"У нас нет сейчас никаких больших совещаний, все говорят друг с другом по различным видам связи, все используют индивидуальные средства защиты, друг к другу в кабинеты не ходят. – Документы, входящие-исходящие, обрабатываются специальными дезинфицирующими спреями", - сообщил Песков и добавил, что в Кремле "очно не контактировали уже больше месяца".

Ранее мы сообщали, жена Пескова Татьяна Навка рассказала о том, как проходит их лечение.

"Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся. Мы в больнице..."

Напомним, трусливый поступок Путина на Красной площади довел россиян до слез.

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