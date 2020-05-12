Секретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова висміяли в мережі після інформації про зараження вірусом з Китаю

Як повідомляє Politeka, карикатуру намалював художник Андрій Петренко.

«#Вірус - #Секретар…», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку видно помічника Путіна, у якого замість пишних вусів – вірус з Китаю зеленого кольору. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Завірюха вщухла #пургомет почепив корону, діду не по собі», «це мега кермо», «У нас завалявся вентилятор, можемо дати Пєскову», «Боже, на все обличчя рознесло. Бідний», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, скандальний прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заразився небезпечним китайським вірусом.

Про це сам Пєсков повідомив російським ЗМІ у вівторок, 12 травня. Як з'ясувалося, у нього діагностували так званий «уханьский» вірус. За словами прес-секретаря Путіна, зараз він перебуває в лікарні.

«Так, захворів. Лікуюся», - заявив Пєсков.

Сам прес-секретар заявив, що останній раз бачив президента РФ особисто більше місяця тому. Журналісти вже з'ясували, що в останній раз він з'являвся на публіці 30 квітня на нараді у президента РФ. Саме в той день про своє зараження тим же вірусом оголосив і російський прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

Відомо, що вірус виявили не тільки у самого Пєскова, але і у його дружини – відомої фігуристки Тетяни Навки. Вона розповіла ЗМІ, що зараз разом з чоловіком знаходиться під контролем лікарів.

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