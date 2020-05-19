Президент России Владимир Путин заболел либо болезнью Паркинсона, либо Альцгеймером

Таким мнением поделился в интервью "Гордону". бывший сокурсник президента РФ Владимира Путина и майор КГБ Юрий Швец.

По его словам, болезнь президента РФ насколько серьезная, что 2021 год может быть для него последним.

"Если внимательно прислушаться и правильно интерпретировать те активные мероприятия, которые через них поступают из Кремля, судя по всему, там то ли болезнь Паркинсона, то ли Альцгеймера. Единственное, что уверенно люди называют – в следующем году его не будет", - отметил Швец.

Также он утверждает, что Путин сейчас находится на изоляции совсем не из-за эпидемии. Кто именно лечит российского президента Швец не знает.

"Здесь трудно судить... Американцам он доверять не будет. Евреям, Израилю – вполне возможно. Потому что с Нетаньяху они очень похожи: и у того проблемы с коррупцией, и у этого. Как близнецы-братья. Как-то они притерлись друг к другу. Потому, как говорится, credible – "вызывает доверие", - заключил он.

Ранее он предупреждал и вовсе о свержении президента РФ.

По его словам, в Кремле началась ожесточенная борьба за власть, которая скоро достигнет апогея.

Как сообщает Юрий Швец, еще одним звоночком стал арест генерала СБУ Валерия Шайтанова. Предполагается, что он удался благодаря информации, полученной ЦРУ из Москвы. Кроме того, появились данные о военной операции в Европе.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы: "Я устал, я ухожу...".