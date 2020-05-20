Япония и Германия преподнесли российскому президенту Владимиру Путину очень неприятный сюрприз

Какой именно, рассказал на своей странице в Фейсбуке известный украинский политолог Виктор Небоженко, передает Politeka.net.

«15 мая 2020 года японское МИД официально заявило, что Япония распространила свой суверенитет на Южные Курильские острова, которые были захвачены во Второй мировой войне. С этой минуты Токио отрыто считает эти острова, как оккупированные Россией. Теперь Япония, как и Украина, будет требовать освобождение своих, оккупированных Россией территорий. Соответственно,- Курилы и Крым-Донбасс», – пишет он.

В этот же день Германия официально уведомила руководство России о том, что больше не будет бороться за судьбу «Северного потока-2». Причина – решение Федерального сетевого агентства и нормы обновленной газовой директивы ЕС.

Из-за этого кремлевский небожитель через не хочу вынужден будет умерить угрозы Украине:

«Теперь Кремлю, на время, придется расстаться с планом отказа от использования украинских ГТС, и Путин теряет мощный рычаг шантажа на Киев».

Таким образом бывшие союзники России во Второй мировой войне внезапно нанесли удар, от которого Путин вряд ли оправится.

Ранее мы рассказывали о том, что бывший сокурсник президента РФ Владимира Путина и майор КГБ Юрий Швец заговорил о тяжелой болезни российского лидера.

По его словам, болезнь президента РФ насколько серьезная, что 2021 год может быть для него последним.

«Если внимательно прислушаться и правильно интерпретировать те активные мероприятия, которые через них поступают из Кремля, судя по всему, там то ли болезнь Паркинсона, то ли Альцгеймера. Единственное, что уверенно люди называют, – в следующем году его не будет», - подчеркнул он.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы: "Я устал, я ухожу...".