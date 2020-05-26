Пандемия китайского вируса серьезно ударила по Швеции, которая с первых дней отказывалась вводить карантин
Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.
По словам экспертов, Швеция очень скоро может с головой окунуться в полноценный кризис, который был спровоцирован сильнейшим экономическим спадом, роста уровня безработицы и пандемией вируса.
Уровень безработицы в Швеции с учетом сезонных колебаний вырос в апреле до 7,9% с 6,7% месяцем ранее. Если не учитывать сезонных колебаний, то в целом безработица выросла до 8,2%
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Но аналитики предупреждают, что безработица может взлететь до 17%, если в условиях пандемии в стране не вырастет спрос на услуги и товары.
На фоне роста безработицы власти могут изменить законодательство, позволив работодателям увольнять сотрудников в упрощенном режиме и с минимальными финансовыми потерями, и эта идея уже вызвала критику со стороны профсоюзов и оппозиции.
Последние угрожают премьер-министру отставкой.
«Это худшая атака на безопасность рабочих мест за последние десятилетия», — заявил лидер Умеренной коалиционной партии страны Ульф Кристерссон, которая находится в оппозиции.
Как известно, несмотря на пандемию вируса, официальный Стокгольм отказался вводить карантин. В стране продолжают работать магазины, рестораны, спортзалы, но последствий для ВВП избежать не удалось, поскольку экономика страны сильно зависит от внешнего спроса. В Минфине страны уже заявили, что ВВП упадет как минимум на 7%.
В Украине, в свою очередь, за год количество зарегистрированных безработных в Украине выросло на 64%, и сейчас их около 500 тысяч человек. Но в Мировом банке предупреждают, что из-за пандемии за чертой бедности могут оказаться более 6 млн человек.
Лидерство по безработице зафиксировано в Хмельницкой, Запорожской, Полтавской, Киевской, Львовской, Закарпатской областях, и в столице.
В структуре безработных 9% (42,2 тыс.) приходилось на лиц, которым осталось менее десяти лет до заслуженного отдыха, 5% (20,7 тыс.) — лиц с инвалидностью, 2% (9,4 тыс.) — участников АТО.
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