Чеченский политический деятель Джохар Дудаев высказался относительно украинского народа

Так, выдержку из книги “Атака Ичкерийского Волка”, очерки политической истории Украины" приводит slovech.co.

"Самая большая ошибка это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется.

Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев.

Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернуться и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально. Они уничтожат всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мёртвым".

К слову, советский и российский певец Лев Лещенко сделал скандальное заявление об Украине.

Лев Лещенко подписал письмо в поддержку действий Путина по аннексии Крыма. Считает псевдореферндум, который состоялся на полуострове, "сознательным выбором крымчан". И совсем не понимает, в чем Украина обвиняет Россию.

Ко всему прочему, он оправдывал свою подпись кремлевской байкой об ущемлении русского языка в Украине, которой пользуются многие пропагандисты Российской Федерации.

"Меня беспокоит наличие праворадикальной экстремистской группы, которая диктует условия - это раз. Это есть. Меня беспокоит невозможность людей говорить на русском языке. И не надо мне говорить, что этого нет. Потому что я знаю прекрасно, потому что я и на западе был", - заявлял Лещенко.

Напомним, что Газманов поведал, как россияне "спасли" Крым от Украины

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

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