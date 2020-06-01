Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, переболев китайским вирусом, решил изменить имидж

Кадры показала у себя в Instagram его жена, фигуристка Татьяна Навка. Спортсменка рассказала, что им прислали саженцы черешни. Вместе с Песковым Навка посадила дерево на участке.

При этом внимание сети привлекли изменения во внешнем виде пресс-секретаря российского президента.

Новую внешность Пескова активно комментируют в сети.

«Дмитрий Песков отпустил бороду. Истину говорю вам, последние дни наступают!!!», «Лента засрана бородой Пескова. Зачем отрастил? Уж явно не затем, чтоб продав часы, раздать всё нищим и в армяке и лаптях, отправиться проповедовать Царствие Божие. Образ семьянина, сажающего садовую черешню в стране, где у 70% населения из сада-только укроп на подоконнике», «Хоть ёршику бороду приделай, хоть во фрак одень. Как был говорящим ёршиком - так и остался...», «Пескову до полного колорита не хватает косоворотки и лаптей», - пишут в сети.

Навка отметила, что «муж ждёт не дождётся открытия парикмахерских 😅 А Надюша требует вернуть прежний облик папы». При этом в комментариях ей ответили, что побриться можно и дома самостоятельно.

Песков объяснил, что решил отпустить бороду, пока сидит на карантине после перенесенного заболевания. Он признался, что перед возвращением на работу побреется.

«Как только уже выйду на работу в офис, то она (борода. — Прим. Ред.) сразу исчезнет», — рассказал представитель Кремля.

Напомним, о госпитализации Пескова и его жены, фигуристки Татьяны Навки с китайским вирусом стало известно 12 мая. А 25 мая Песков сообщил, что вышел из больницы и начнет работать в домашнем режиме.

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