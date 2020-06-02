С 25-летней племянницей Майкла Джексона Ясмин едва не расправились на расовой почве

Тревожную публикацию девушка опубликовала в своем микроблоге Instagram, передает Politeka.net.

По ее словам, она подверглась жесткому нападению на расовой почве на фоне массовых беспорядков в США.

«Меня ударили ножом семь раз прямо возле моего дома — потому что „я — ниггер“. Эта женщина погналась за мной и начала бить меня ножом. Она сказала это потому, что я — ниггер. И это все, что я услышала от нее. Я не могу двигать шеей. Я боюсь быть одна», - с ужасом вспоминает Ясмин Джексон.

25-летняя девушка добавила, что сперва ей никто не хотел помогать, но потом нашлись небезразличные граждане, которые спасли ее от расправы.

«Я молю Господа, чтобы вы исцелились, если у вас в сердце есть ненависть к черным. Я не заслужила этого, никто не заслужил. И я все еще горжусь тем, что я черная», — написала племянница Майкла Джексона в своем Instagram.

Она также выразила надежду, что ее обидчице, которая хотела ее зарезать на расовой почве, выдвинут обвинения в попытке убийства.

Напомним, США охватили массовые протесты после того, как во время задержания один из полицейских Миннеаполиса (штат Миннесота) повалил 46-летнего Джорджа Флойда на асфальт лицом вниз и стал ему коленом на шею. В таком положении Флойд провел около семи минут, повторяя: «Не могу дышать».

Позже задержанный мужчина скончался в реанимации, а скандальное видео попало в интернет. Офицер полиции Дерек Човин, который участвовал в задержании Флойда, арестован.

Из-за протестов в 25 городах США ввели комендантский час. За три дня протестов около 1700 людей были арестованы.

Протесты уже вышли за пределы страны. 31 мая акции также прошли в Лондоне и Берлине.

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