Президент США Дональд Трамп был помещен в бункер в связи с протестами, которые вспыхнули под Белым домом

«Черный майдан», который охватил США после убийства в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, не стихает, пишут американские СМИ.

Протестующие, которые пришли к Белому дому, жгли сожгли американский флаг и выкрикивали ругательства в адрес Трампа, а иногда бросали кирпичи и бутылки. В связи с этим было принято решение спрятать главу государства в подземном бункере, который использовался в прошлом при терактах.

По данным журналистов, президент провел в бункере около часа. Была ли с ним первая леди Мелания, не сообщается.

Из-за накаленной обстановки чиновникам Белого дома рекомендовали остаться дома.

В свою очередь, мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела в городе комендантский час и обратилась за помощью к бойцам Национальной гвардии США.

Комендантский час объявлен до 6:00 понедельника, 1 июня.

Ранее 31 мая неизвестные разбили звезду президента США Дональда Трампа на Аллее славы в Голливуде.

Академия музыкального бизнеса показала на своей странице в Twitter то, что осталось от памятника творческим заслугам Дональда Трампа. Там предполагают, что это связано с протестами, которые охватили десятки городов США и сопровождаются беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию.

Напомним, США охватили массовые протесты после того, как во время задержания один из полицейских Миннеаполиса (штат Миннесота) повалил 46-летнего Джорджа Флойда на асфальт лицом вниз и стал ему коленом на шею. В таком положении Флойд провел около семи минут, повторяя: «Не могу дышать». Впоследствии мужчина скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Офицер полиции Дерек Човин, который участвовал в задержании Флойда, арестован.

В Миннеаполисе после смерти Джорджа Флойда 26 мая начались протесты, которые сначала проходили мирно. На следующий день протесты превратились в беспорядки, грабежи и поджоги магазинов. 28 мая полиция окончательно потеряла контроль над городом — вечером в этот день протестующие разгромили и подожгли 3-й участок полиции. В результате губернатор Миннеаполиса Тим Уолз принял решение привлечь в городе Национальную гвардию США и ввести режим чрезвычайной ситуации.

Из-за протестов в 25 городах США ввели комендантский час. За три дня протестов около 1700 людей были арестованы.

Протесты уже вышли за пределы страны. 31 мая акции также прошли в Лондоне и Берлине.

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