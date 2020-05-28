В Беларуси проходит очередная масштабная акция в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты
Блогер Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергей Тихановский приехал в Могилев, где провел легальный пикет по сбору подписей за выдвижение его жены Светланы Тихановской в кандидаты в президенты.
На легальный митинг пришли тысячи человек. Сергей Тихановский подчеркивает, что не будет призывать людей участвовать в «выборах», а главной целью его кампании являются свободные выборы без Лукашенко.
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Участники акции держат национальные флаги и скандируют «Стоп таракан!».
Люди выстроились в очередь для того, чтобы оставить подписи за оппозиционных кандидатов.
Отметим, масштабную поддержку акция получила и в интернете. Беларусы спрашивают, когда сбор подписей будет проходить и в других городах.
«Стоп таракан!», «Пусть таракан ушами не хлопает, тапок водружается неотвратимо и прицельно», «Надо проводить протест, что на предприятиях людей заставляют ставить подписи за луку, уже изначально выборы - это фальсификация с принуждением», «Назревает "революция тапок". Это шанс. И если его не использовать, дальше будет хуже», «Всех уже достал этот преступный режим», - пишут в сети.
Напомним, блогеру Сергею Тихановскому, который снимает видео о проблемах белорусов, было отказано в регистрации кандидатом в президенты Беларуси. В начале мая его задержали за участие в несанкционированной акции протеста. Теперь он призывает людей поддерживать кандидатуру своей жены Светланы Тихановской.
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