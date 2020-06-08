Массовые протесты в Соединенных Штатах набирают обороты с каждым днем

Об этом пишет Politeka.net.

Стало известно о ЧП, которое произошло в американском Сиэтле.

Так, легковой автомобиль въехал в толпу протестующих, после чего водитель транспортного средства начал стрелять по людям.

Как пишут росСМИ в своих Telegram-каналах, полицейские оперативно задержали водителя автомобиля. В результате стрельбы в Сиэтле пострадал один человек: он находится в стабильном состоянии под присмотром медиков.

В настоящее время местные силовики ведут расследование произошедшего. О мотивах задержанного, который въехал на автомобиле в толпу и открыл по протестующим огонь, не сообщается.

Напомним, США охватили массовые протесты после того, как во время задержания один из полицейских Миннеаполиса (штат Миннесота) повалил 46-летнего Джорджа Флойда на асфальт лицом вниз и стал ему коленом на шею.

В таком положении Флойд провел около семи минут, повторяя: «Не могу дышать». Впоследствии мужчина скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Офицер полиции Дерек Човин, который участвовал в задержании Флойда, арестован.

Позже массовые протесты переросли в беспорядки, в ходе которых "протестующие" грабили и поджигали магазины.

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