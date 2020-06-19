Стало известно, что будет с Россией после ухода Владимира Путина

Об этом в интервью журналистам рассказал спикер нелегитимной Госдумы России Вячеслав Володин, передает Газета.ру.

На вопрос собеседника о преемнике нынешнего президента РФ Володин заявил, что "после Путина будет Путин".

"Все, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил...", - заявил скандальный соратник главы страны-агрессора.

Журналист поинтересовался у спикера Госдумы, переживет ли его нынешняя система, на что Володин заявил следующее: "То есть все, что он заложил, создав фундамент, в будущем обязательно будет работать, и на это будет опираться последующий президент. Будет продолжатель всего того, что он сейчас создал".

Ранее мы рассказывали о том, что Владимира Путина могут отстранить от власти в Кремле.

По словам экс-разведчика КГБ Юрия Швеца, в Кремле началась ожесточенная борьба за власть, которая скоро достигнет апогея.

"Судя по всему, у Путина действительно серьезные проблемы со здоровьем и скоро он нас покинет. В этой связи полным ходом развернулась борьба за власть в Кремле. Определились два клана: с одной стороны, Путин и редеющая группа его сторонников; с другой – "преемники", представленные руководителями так называемых силовиков", - подчеркнул бывший офицер разведки.

По его словам, одной из главных проблем для Путина стала сделка с ОПЕК по ограничению добычи нефти, которую Россия сорвала. Несмотря на попытки выгородить президента, в Кремле считают виновным именно Владимира Путина.

Напомним, Бывший разведчик КГБ предупредил о свержении Путина

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