Президент РФ Владимир Путин выдал очередное циничное суждение по поводу захвата Крыма

Во время интервью телеканалу "Россия 1" Путин заявил, что Кремль и Киев "не ругались", а лишь разошлись во мнении.

"Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти на Украине. А Украина, украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века", - затянул президент любимую "песню" о братском народе.



При этом Путин не уточнил, какую "власть" имеет ввиду, ведь с начала агрессии в Украине поменялись и глава государства, и состав правительства с парламентом.

Отвечая же на вопрос, стоило ли «приобретение» Россией Крыма «ссоры такого масштаба», Путин ответил, что Крым якобы всегда был «российским, даже с юридической точки зрения».

В том же интервью российскому телеканалу Путин вспомнил еще одну любимую тему - о Второй мировой войне - не забыв кинуть упрек в сторону украинской власти.

«Умалять значение того, что сделано украинским народом в ходе Великой отечественной войны, а именно это и было сделано действующим президентом Украины, – это означает нанести серьезную моральную рану всем, кто дорожит героическим прошлым украинского народа», - заявил глава РФ.

Напомним, Путин провел экскурсию по Кремлю и показал место, где он якобы ночует, так как засиживается допоздна, "заботясь о народе".

Кроме столов, кресел, компьютеров и прочего убранства, в одном из кабинетов в кадр попал черный кожаный диван Путина с несколькими подушками, почти наполовину накрытый покрывалом, на котором, по-видимому, выткан его портрет. Рядом стоит большая икона с изображением Иисуса Христа.

"Интересно кто ему верит?(("; "Бедолага, на покой ему пора"; "А он там прописан, коммунальные платятся?? Нет, ну мало ли..."; "ну, врёт и не краснеет... работает он...", - отреагировали в сети.

Напомним, в сети показали настоящее отношение россиян к Путину.

Как сообщала Politeka, Путин позволил себе лишнего перед камерами, кадры позора повеселили россиян.