Украину об этом уже предупреждали

В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию, благодаря которым Владимир Путин может "обнулиться"

Как передает Politeka.net, об этом пишет Telegram-канал Klymenko Time.

Из-за эпидемии вируса голосование на территории РФ будет проходить целую неделю с мерами эпидемиологической безопасности.

Стоит отметить, что на голосовании также будут принимать участие жители оккупированных российскими войсками территорий Украины. Речь идет о тех, кто получил российский "паспорт" на Донбассе.

По информации журналистов, в ОРДЛО для желающих проголосовать организовали специальный подвоз автобусами в Ростовскую область на избирательные участки.

Голосование по поправкам в Конституцию, которые позволят "обнулиться" Владимиру Путину, проходят и в оккупированном российскими войсками Крыму, но уже без подвоза людей.

Ранее в ЕС раскрыли схему, которую Владимир Путин планировал использовать во время голосования по поправкам в Конституцию.

По словам журналиста Юлиана Репке, Путин хочет использовать жителей оккупированного Донбасса, которым раздали российские паспорта, для того чтобы удержаться в президентском кресле.

Он напомнил о том, что около 200 тысяч украинцев на оккупированных территориях незаконно получили российские паспорта, тем самым получив и право голоса на референдуме по конституционным поправкам

Эксперт обратил внимание на то, что предложенные поправки поддерживают всего 44% россиян, поэтому Путину как никогда важны голоса оккупированного войсками Донбасса.

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