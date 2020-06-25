В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию, благодаря которым Владимир Путин может "обнулиться"
Как передает Politeka.net, об этом пишет Telegram-канал Klymenko Time.
Из-за эпидемии вируса голосование на территории РФ будет проходить целую неделю с мерами эпидемиологической безопасности.
Стоит отметить, что на голосовании также будут принимать участие жители оккупированных российскими войсками территорий Украины. Речь идет о тех, кто получил российский "паспорт" на Донбассе.
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По информации журналистов, в ОРДЛО для желающих проголосовать организовали специальный подвоз автобусами в Ростовскую область на избирательные участки.
Голосование по поправкам в Конституцию, которые позволят "обнулиться" Владимиру Путину, проходят и в оккупированном российскими войсками Крыму, но уже без подвоза людей.
Ранее в ЕС раскрыли схему, которую Владимир Путин планировал использовать во время голосования по поправкам в Конституцию.
По словам журналиста Юлиана Репке, Путин хочет использовать жителей оккупированного Донбасса, которым раздали российские паспорта, для того чтобы удержаться в президентском кресле.
Он напомнил о том, что около 200 тысяч украинцев на оккупированных территориях незаконно получили российские паспорта, тем самым получив и право голоса на референдуме по конституционным поправкам
Эксперт обратил внимание на то, что предложенные поправки поддерживают всего 44% россиян, поэтому Путину как никогда важны голоса оккупированного войсками Донбасса.
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