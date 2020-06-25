Солдат армии РФ на военном параде на Красной площади устроил погром

Об этом сообщил российский Telegram-канал 112.

Скандал разразился 24 июня после того, как командование в последний момент решило не выпускать солдата-срочника Никиту на парад на Красной площади.

Молодого человека отправили в резерв, что ему явно не понравилось. После этого солдат вышел из себя. Он начал бить прикладом стекла автомобилей ФСО и кричать, что ненавидит Федеральную службу безопасности. Никиту арестовала военная контрразведка ФСБ.

К слову, напряжение между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко стало очевидным на параде Победы в Москве.

24 июня в России состоялся парад по случаю 75-летия победы над нацизмом. Одним из приглашенных гостей был президент Беларуси Александр Лукашенко, который прилетел в Москву со своим младшим сыном Николаем.

Судя по поведению президентов России и Беларуси, в отношениях между ними не все так гладко. Так, в сети появилось видео, на котором можно увидеть, как после возложения цветов к вечному огню Лукашенко демонстративно не стал становиться рядом с Путиным, а отошел к главе Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву.

Видно, что Путин заметил такой унизительный для него «ход» своего белорусского коллеги. На видео он несколько раз недоуменно оглядывается в сторону Лукашенко.

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