Над российским президентом Владимиром Путиным едко посмеялись в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

Поводом для появления едких комментариев стало раритетное фото Владимира Путина, сделанное еще в 1999 году.

На снимке, который был сделан во время международного авиасалона "Макс-99" под Москвой, можно увидеть молодого Владимира Путина в нелепой кепке.

Соответствующий снимок был опубликован в микроблоге "Исторические фото" в Twitter.

"Председатель Правительства РФ Владимир Путин (справа) на Международном авиасалоне «Макс-99» Жуковский, Московская область Россия. Август 1999 г", - говорится в подписи к курьезному фото.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и сравнили молодого Путина в нелепой кепке со злодеем из фильма "Гостья из будущего".

"В мыслях о будущих распилах", "Прочитал предатель правительства", "Фото доботоксной эпохи", "Чего рожу-то скривил? Думает, как на этих самолётах денег распилить?", "Выжил ли после этого фото фотограф?", "Г*вно какое-то", "А что это за военный слева? Курит в общественном месте", "Здесь ещё прототип. Живой...", "Ведь столько намёков было, но тупые холопы всё равно выбрали эту пacк*ду президентом", - шутят они в комментариях под фото.

Ранее мы рассказывали, что Путин вышел на связь из личного бункера. Поводом для появления едких комментариев стало обращение Владимира Путина к россиянам, в котором он призвал их приходить и голосовать за поправки в Конституцию.

На фотожабе можно увидеть испуганного Владимира Путина, сидящего в личном бункере в защитном костюме, который говорит следующее: "Россияне! Прохидите 1 июля на голосование!".

Пользователи мощно отреагировали на публикацию и прозвали Владимира Путина "Бункерфюрером всея Руси".

Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.

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