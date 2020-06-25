Такое оружие не пугает, а смешит весь мир

Неудачный пуск ракеты из системы противовоздушной обороны С-300 попал в сеть

Кадры позора российского оборонпрома опубликовал на своей странице в Twitter блогер под ником Selvestor Vivat.

На видео – запуск ракеты, которая буквально через несколько секунд после пуска падает обратно, уничтожив полностью весь комплекс.

Российский комплекс ПВО С-300 произвёл пуск ракеты и сам себя уничтожил.

Самоуничтожение - обыденное дело для российских ракет и российских систем ПВО. pic.twitter.com/M4IkFYkCDq — Selvestor Vivat (@S_vivat) June 25, 2020

«Российский комплекс ПВО С-300 произвёл пуск ракеты и сам себя уничтожил. Самоуничтожение - обыденное дело для российских ракет и российских систем ПВО», – подписал автор эпичные кадры.

«Не самоуничтожился, а обнулился. Учитесь говорить правильно», «А вдруг там враги подползали, он заметил и самоубился? Ну чисто теоретически», «Ну вот, опять. Это и так понятно, что наибольшую угрозу вооружение РФ представляет для неё самой, особенно ракетное», «Побольше вам таких ярких пусков», «Классно! Хорошая реклама для покупателей!», «В случае ядерной угрозы баллистические ракеты упадут в пусковые шахты, и наступит долгожданный Ватный Рай», «Уникальное оружие. Представляю, насколько саморазрушительная мощь С-400 превышает возможности С-300!», «Дааа руский илон маск суров и опасен», – потешаются в комментариях.

Ранее мы писали о том, что прямо во время парада в честь 75-летия победы во Второй мировой войне загорелась одна из главных достопримечательностей российской армии. Посреди дороги с новейшего бронетранспортера «Бумеранг», который должен был стать изюминкой показа, повалил густой дым на выезде с Красной площади.

Российские пропагандисты действительно называли «Бумеранг» гордостью, уникальным транспортным средством. Сообщалось, что все БТР успешно прошли испытания незадолго до парада.

Напомним, помолодевший Путин в нелепом наряде довел россиян до слез.

Как сообщала Politeka, Путин позволил себе лишнего перед камерами, кадры позора повеселили россиян.

Также Politeka писала, что на параде Путина засветился "самый дорогой" ветеран в мире.