Президент РФ Владимир Путин имеет проблемы со здоровьем

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил экс-разведчик КГБ и бывший сокурсник российского лидера Юрий Швец в интервью журналисту Дмитрию Гордону (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По его словам, Владимир Путин должен прибегать к необычным мерам в связи с болезнью.

"Это, наверное, единственный лидер современный, да я и в прошлом не припомню, который таскал за собой личный туалет", – отметил Швец.

Также бывший КГБист напомнил, что американские журналисты увидели биотуалет, который российский лидер взял на Нормандскую встречу. По его словам, это свидетельствует об ухудшении здоровья Владимира Путина.

"Если человек здоровый – это ему ни к чему. Тем более, господин Путин, который 20 лет через подконтрольные средства массовой информации создает образ некого "супермена"... Ну не по-пацански это. Это дико противоречит образу, который он так тщательно создавал", – считает Швец.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда у президента РФ заметили проблемы со здоровьем.



