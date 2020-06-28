Президент РФ Владимир Путин имеет проблемы со здоровьем
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил экс-разведчик КГБ и бывший сокурсник российского лидера Юрий Швец в интервью журналисту Дмитрию Гордону (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По его словам, Владимир Путин должен прибегать к необычным мерам в связи с болезнью.
"Это, наверное, единственный лидер современный, да я и в прошлом не припомню, который таскал за собой личный туалет", – отметил Швец.
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Также бывший КГБист напомнил, что американские журналисты увидели биотуалет, который российский лидер взял на Нормандскую встречу. По его словам, это свидетельствует об ухудшении здоровья Владимира Путина.
"Если человек здоровый – это ему ни к чему. Тем более, господин Путин, который 20 лет через подконтрольные средства массовой информации создает образ некого "супермена"... Ну не по-пацански это. Это дико противоречит образу, который он так тщательно создавал", – считает Швец.
Ранее журналистка и бывший корреспондент британской газеты в РФ Кэтрин Белтон заявила, что во время работы в немецком Дрездене Путин получил тяжелую психологическую травму.
Журналистка уверена, что заболевание обострилось в 2004 году, когда в Украине началась "Оранжевая революция". По ее словам, в Германии будущий российский президент вербовал людей для получения с Запада информации и технологий, выгодных КГБ.
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