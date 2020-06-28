В разгар пандемии президент Беларуси Александр Лукашенко оторвался в клубе вместе с певицей Таисией Повалий

Как сообщает Politeka.net, очевидцы сняли пляски главы государства на видео и опубликовали в сети (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

27 июня в Беларуси прошел республиканский бал выпускниво вузов, который посетил лично Александр Лукашенко. После торжественной части мероприятие продолжилось в клубе в весьма неофициальной обстановке. Среди прочих артистов для белорусских выпускников выступила и украинская певица Таисия Повалий.

"Выпускной бал останется одним из самых светлых воспоминаний о чудесном студенческом времени", - заявил политический лидер в своей речи. "Освоить профессию — великий труд, и я честно горжусь тем, что вы прошли этот путь достойно".

Как можно заметить на видео, именно под ее исполнение Александр Лукашенко начал зажигательно танцевать вместе с молодыми людьми. На опубликованном ролике президент сплясал под песню «Ти ж мене підманула» и даже начал подпевать Таисии Повалий.

Стоит отметить, что кроме нее для выпускников и преподавателей пели "Леприконсы" и Александра Зарицкая из группы KAZKA.

Напомним, обидное прозвище вывело из себя Лукашенко, можно поплатиться: "Уже на майках написали...".

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