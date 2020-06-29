В нынешней обстановке Беларусь является единственным союзником Российской Федерации

Такое заявление сделал лидер Беларуси Александр Лукашенко, передает Интерфакс.

По его словам, Кремль не хочет потерять Беларусь в политическом и экономическом плане.

"Единственный союзник, который остался у России, – Беларусь. Мы у России вторые покупатели газа после немцев. Мы перерабатываем огромное количество их нефти. Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически, но больше всего – политически", – не сомневается Александр Лукашенко.

Он также добавил, что потеря Беларуси станет "сильнейшим ударом по внутренней политике России". Лукашенко утверждает, что Беларусь пытаются "расшатать" накануне президентских выборов.

"Люди не понимают, что идет спокойное расшатывание обстановки. Если бы мы тогда некоторых не отрезвили, сегодня бы уже бушевал и Солигорск. Все начинается постепенно, мы это знаем: расшатывается обстановка внутри страны, доводится до белого каления, идет наступление на действующую власть, происходит слом власти. Хорошо, если кто-то пробелорусский садится в кресло, тогда ладно уже с этим майданом. Через майдан - беспорядки, волокита, вплоть до обращения к иностранному государству. Вы это исключаете? А я нет. Я должен думать по максимуму, потому что не знаю, какие действия они предпримут", - попытался он предостеречь население от возможной революции.



По словам президента Беларуси, его соперники на выборах якобы поддерживают возврат к Конституции 1994 года, поэтому он припомнил беларусам тяжелые времена, через которые им пришлось тогда пройти.

"Может быть, есть в этом зале тот, кто помнит, с чего мы с вами начинали? Когда у меня валялись под трибуной в парламенте депутаты, когда я выходил выступать. Когда шла драка (никто ничего не хотел делать, никто ничем не занимался) между новой властью, которая зарождалась, и старым парламентом. Все на народ перекинулось: забастовки, талоны. Вы хотите туда вернуться? Возвращайтесь - без меня. Но не позволяйте возвращаться к тому, от чего мы с вами ушли", - эмоционально заявил президент Беларуси.

Лукашенко также пожаловался, что Евросоюз "много напакостил" Беларуси, и его радует, что США начали обращать внимание на официальный Минск.

"И вот - приезд многих американцев, а потом госсекретаря в Беларусь, что очень возбудило нашего восточного соседа. Но мы суверенное независимое государство, мы вправе осуществлять свою как внутреннюю, так и внешнюю политику. Я исходил, прежде всего, из этого. Понимая, конечно, что я зажат вместе с вами между молотом и наковальней, между этими двумя гигантами, с одной стороны - Россия, с другой - Евросоюз. И котел, который нас постоянно "подогревает" с юга - Украина, воюющая Украина", - резюмировал он, выступая перед активом Минской области.

Напомним, обидное прозвище вывело из себя Лукашенко, можно поплатиться: "Уже на майках написали...".

Как сообщала Politeka, взбешенный "майданом" Лукашенко срочно связался с Путиным: "Этого не будет точно".

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