НАТО может разместить военные корабли в Черном море, если Россия начнет открытое военное вторжение в Украину

Об этом в интервью «Фактам» рассказал екс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

«В блоке НАТО говорят, что готовы разблокировать свой нейтралитет по отношению к Украине. Потому что угроза с Востока будет не потенциальная, а уже реальная … Я общался с представителями руководства НАТО. Мне говорят: если начнется открытая военная агрессия, они готовы разместить свои военные корабли в Черном море. Это будет хорошее средство, направленное на сдерживание России», – отметил он.

Маломуж сообщил, что НАТО может разместить контингент на границе Украины с РФ.

«И в случае продвижения российских войск вглубь нашей страны, задействуют свои военные силы. Но это крайняя мера на случай, если Путин решится на военную операцию против Украины», – сказал бывший разведчик.

Маломуж подчеркнул, что в НАТО понимают, что после Украины Кремль может направить свою военную агрессию на страны члены НАТО, такие как Прибалтика и Польша.

Напомним, что США хотят наладить отношения с РФ, несмотря на то, что перебрасывают часть своих военных из Германии в Польшу

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конфереции с польским коллегой Анджеем Дудой.

"Я думаю, что это посылает мощный сигнал России, но я думаю, что более сильный сигнал России — это то, что Германия платит России миллиарды долларов за покупку у нее энергоресурсов через трубопровод", - отметил Трамп, рассказывая о переброске части войск США из ФРГ в Польшу, поближе к Украине.

Ранее мы писали, что президент России Владимир Путин ополчился на Владимира Зеленского из-за его высказывания о Второй мировой войне

Глава Кремля не мог пройти мимо высказывания украинского президента, который еще в начале года во время визита в Польшу об ответственности СССР наравне с нацистской Германией за развязывание Второй мировой войны.

На вопрос о том, как он относится к высказываниям Зеленского о Второй мировой Путин ответил:

«Негативно. Я думаю, что и для самого Владимира Александровича ничего в этом хорошего нет. Имею в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны».

Напомним, обнуление Путина: украинцев хотят вывозить на голосование автобусами, "внезапно получили...".

Как сообщала Politeka, озадаченный Путин ярко опозорился перед Трампом.

Также Politeka писала, что взбешенный "майданом" Лукашенко срочно связался с Путиным: "Этого не будет точно".