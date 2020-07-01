Президент РФ Владимир Путин допустил ошибку, выбрав неудачное время для проведения голосования по правкам в Конституцию

Такое мнение озвучил астролог Влад Росс в интервью "Главреду".

По его словам, инициативу российского лидера народ не поддержит, но все выкрутят так, что 70% россиян отдадут свои голоса "за". Астролог уверен, что такой даже такой манёвр не позволит Владимиру Путину продержаться на своем посту.

"После того, как режим Путина падет, эти поправки будут забракованы и отменены Конституционным судом РФ. Неделя голосования 25 июня-1 июля происходит на ретроградном Меркурии, к тому же еще и сгоревшем в ауре Солнца. Потому результаты данного референдума будут не более чем "филькиной грамотой", которая скоро исчезнет. Это – пустой звон, напрасные усилия, которые не будут иметь долгосрочных последствий", – считает астролог.

Более того, специалист уверен, что 2021 год станет последним для Путина.

"Пожизненным правлением Путину точно не удастся насладиться, так как желаемый для него результат референдума сгорит очень быстро из-за неудачной даты референдума", – пояснил астролог.

Кроме того, период для проведения референдума был выбран неправильный и в итоге "его результаты пойдут насмарку и просто превратятся в прах", уверен специалист.

Ранее мы писали, что Владимир Путин может использовать жителей оккупированного Донбасса, которым раздали российские паспорта, для того чтобы удержаться в президентском кресле.

По словам журналиста Юлиана Репке, около 200 тысяч украинцев на оккупированных территориях незаконно получили российские паспорта, тем самым получив и право голоса на референдуме по конституционным поправкам, который должен пройти в России уже 1 июля.

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