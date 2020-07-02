Американский президент Дональд Трамп принял решение о частичном выводе войск США из Германии

Об этом заявил представитель Пентагона Джонатан Хоффман, пишет censor.net

В ближайшее время тысячи американских военных будут выведены с территории Германии и передислоцированы.

В общей сложности, президент планирует вывести более 9000 военнослужащих для сдерживания России.

Хоффман объяснил, что такое решение является сигналом для России, и оно поможет улучшить стратегическую гибкость и оперативную гибкость американцев на территории Европы.

В то же время представитель Пентагона отметил, что окончательное решение еще будет обсуждаться на заседаниях комитетов по делам вооруженных сил. Кроме того, американская сторона планирует провести консультации с государствами, входящими в НАТО.

Ранее мы писали, что США выступили с предложением к НАТО поддержать Украину, чтобы избежать агрессии РФ.

По их словам, российская агрессия может выйти за пределы Украины и перекинутся на другие страны.

"То, что происходит в Украине, не обязательно касается только Украины", – сказано в материале.

Эксперты уверены, что план действий по вступлению в НАТО для Украины и Грузии должен быть более решительным.

"НАТО должно поддерживать партнеров в регионе Черного моря – Украину и Грузию, увеличивая инвестиции в их экономическое развитие", – говорится в статье.

Стоит отметить, что посол США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон во время недавней видеоконференции заявил, что предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не исключает возможность вступления в Альянс.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что проведение заседания комиссии Украина — НАТО пока не возможно.

Напомним, в МИД сделали важное заявление о ликвидации "Л/ДНР":"Украина не будет вести...".

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