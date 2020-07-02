Лидер Кремля Владимир Путин не сможет насладиться пожизненным правлением в РФ

Такой прогноз озвучил астролог Влад Росс, передает Главред.

В частности, он спрогнозировал, что 2021 год станет для Владимира Путина последним на должности президента страны-агрессора.

Влад Росс не сомневается, что Путину не суждено насладиться пожизненным правлением в России, поскольку желаемый для него результат голосования по поправкам в Конституцию очень быстро сгорит из-за неудачной даты проведения.

"Нельзя референдум проводить на ретроградном Меркурии, да еще и на сожженном, потому что его результаты пойдут насмарку и просто превратятся в прах. Меркурий – это символ документов, писем, протоколов, а в ауре Солнца все это просто сгорит. Беда Путина в том числе в том, что рядом с ним нет астролога…", – озвучил астролог свой фатальный прогноз.

Подытоживая, Влад Росс добавил, что Путин отдал предпочтение магам, экстрасенсам, шаманам и черным мессам вместо того, чтобы найти астролога.

Ранее мы рассказывали о том, что 1 июля в России прошло основное и заключительное голосование о поправке в Конституцию, которая "обнулит" президентские сроки Владимира Путина и позволит ему быть президентом РФ как минимум до 2036 года.

По предварительным итогам в результате обработки 100% протоколов, 77,92% избирателей якобы поддержали "обнуление" Путина. Такие цифры назвал российский Центризбирком.

Против поправки в основной закон РФ и "пожизненной" власти Путина высказались 21,27% избирателей. Явка составила около 64,99%, уточнили в ЦИК РФ.

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