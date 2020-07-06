После нескольких месяцев борьбы с осложнениями китайского вируса, умер знаменитый 41-летний канадский актер Ник Кордеро

Трагедия случилась в Лос-Анджелесе, в воскресенье, 5 июля. Об этом сообщила жена артиста в Instagram.

«У Бога появился другой ангел на небесах. Мой дорогой муж скончался этим утром. Он был окружен любовью своей семьи, молящейся, когда он мягко покинул эту землю», — написала супруга Кордеро Аманда Клутс.

Она поблагодарила поклонников за их поддержку в течение последних 95 дней с тех пор, как актер заразился вирусом.

«Они четыре раза говорили мне, что он не выживет. Иногда даже казалось, что он не протянет ночь, но он выжил. Он борется. Я вижу это каждый день. Доктор Ника видит это. И пока он там сражается, я буду продолжать сражаться вместе с ним», - говорила Аманда.

Актер поступил в отделение интенсивной терапии 31 марта с затрудненным дыханием и первоначально диагностированной пневмонией. Два теста на китайский вирус были отрицательными, а третий оказался положительным. Через две недели здоровье Кордеро значительно ухудшилось.

Он неожиданно потерял сознание, и врачам пришлось его реанимировать. Затем в ходе лечения, чтобы предотвратить образование тромбов, медики начали применять разжижающие препараты для улучшения свертываемости крови. В результате у Кордеро развилось внутреннее кровотечение в кишечнике, а после того, как артисту перестали давать такие лекарства, тромбы вновь появились в правой ноге. В итоге было принято решение об ампутации конечности.

У Кордеро и Аманды есть годовалый сын Элвис.

Напомним, впервые Ник Кордеро появился на сцене на Бродвее в 2014 году в спектакле «Пули над Бродвеем». За роль Чича в мюзикле он был номинирован на престижную театральную премию «Тони» в категории «Лучший актер». Кордеро снимался фильмах «Реальные парни», Mob Town и исполнил роль в сериале «Голубая кровь» на телеканале CBS.

Ранее супруга бродвейского актера сообщала, что для полноценной жизни мужа, вероятно, придется трансплантировать оба легких.

Она отмечала, что 41-летний Кордеро "чрезвычайно слаб" после трех месяцев лечения в отделении интенсивной терапии. Аманда Клутс верила в выздоровление мужа несмотря ни на что.

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