После нескольких месяцев борьбы с осложнениями китайского вируса, умер  знаменитый 41-летний канадский актер Ник Кордеро

Трагедия случилась в Лос-Анджелесе, в воскресенье, 5 июля. Об этом сообщила жена артиста в Instagram.

 «У Бога появился другой ангел на небесах. Мой дорогой муж скончался этим утром. Он был окружен любовью своей семьи, молящейся, когда он мягко покинул эту землю», — написала супруга Кордеро Аманда Клутс.

Она поблагодарила поклонников за их поддержку в течение последних 95 дней с тех пор, как актер заразился вирусом.

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God has another angel in heaven now. My darling husband passed away this morning. He was surrounded in love by his family, singing and praying as he gently left this earth. ⠀ I am in disbelief and hurting everywhere. My heart is broken as I cannot imagine our lives without him. Nick was such a bright light. He was everyone’s friend, loved to listen, help and especially talk. He was an incredible actor and musician. He loved his family and loved being a father and husband. Elvis and I will miss him in everything we do, everyday. ⠀ To Nicks extraordinary doctor, Dr. David Ng, you were my positive doctor! There are not many doctors like you. Kind, smart, compassionate, assertive and always eager to listen to my crazy ideas or call yet another doctor for me for a second opinion. You’re a diamond in the rough. ⠀ ⠀ I cannot begin to thank everyone enough for the outpour of love , support and help we’ve received these last 95 days. You have no idea how much you lifted my spirits at 3pm everyday as the world sang Nicks song, Live Your Life. We sang it to him today, holding his hands. As I sang the last line to him, “they’ll give you hell but don’t you light them kill your light not without a fight. Live your life,” I smiled because he definitely put up a fight. I will love you forever and always my sweet man. ❤️

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«Они четыре раза говорили мне, что он не выживет. Иногда даже казалось, что он не протянет ночь, но он выжил. Он борется. Я вижу это каждый день. Доктор Ника видит это. И пока он там сражается, я буду продолжать сражаться вместе с ним», - говорила Аманда.

Актер поступил в отделение интенсивной терапии 31 марта с затрудненным дыханием и первоначально диагностированной пневмонией. Два теста на китайский вирус были отрицательными, а третий оказался положительным. Через две недели здоровье Кордеро значительно ухудшилось.

Он неожиданно потерял сознание, и врачам пришлось его реанимировать. Затем в ходе лечения, чтобы предотвратить образование тромбов, медики начали применять разжижающие препараты для улучшения свертываемости крови. В результате у Кордеро развилось внутреннее кровотечение в кишечнике, а после того, как артисту перестали давать такие лекарства, тромбы вновь появились в правой ноге. В итоге было принято решение об ампутации конечности.

У Кордеро и Аманды есть годовалый сын Элвис.

Напомним, впервые Ник Кордеро появился на сцене на Бродвее в 2014 году в спектакле «Пули над Бродвеем». За роль Чича в мюзикле он был номинирован на престижную театральную премию «Тони» в категории «Лучший актер». Кордеро снимался фильмах «Реальные парни», Mob Town и исполнил роль в сериале «Голубая кровь» на телеканале CBS.

Ранее супруга бродвейского актера сообщала, что для полноценной жизни мужа, вероятно, придется трансплантировать оба легких.

Она отмечала, что 41-летний Кордеро "чрезвычайно слаб" после трех месяцев лечения в отделении интенсивной терапии.  Аманда Клутс верила в выздоровление мужа несмотря ни на что.

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