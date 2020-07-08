В сети снова заговорили о романе президента Беларуси Александра Лукашенко с юной моделью и обладательницей титула «Мисс Беларусь»

Телеграм-канал «НеМалахов» со ссылкой на анонимный источник утверждает, что у 65-летнего президента Беларуси «серьезные отношения» с 23-летней манекенщицей Марией Василевич. Впрочем, слухи об их романе появлялись и раньше.

Вероятно, их причиной стали постоянные совместные выходы «пары» в свет.

«Василевич присутствует на всех официальных мероприятиях, ездит с президентом в командировки и танцует с ним вальс на новогоднем балу в Минске», - говорится в публикации.

При этом источник утверждает, что это не первый роман Лукашенко с большой разницей в возрасте: до этого у него якобы были отношения с моделью Дарьей Шманай, певицей Ириной Дорофеевой и другими.

Известно, что сейчас Василевич не только занимается модельной карьерой, но и пытается участвовать в политической жизни страны: девушка уже стала депутатом белорусского парламента. Источник отмечает, что всех своих предыдущих фавориток Лукашенко также устраивал на госслужбу и награждал орденами.

Отметим, что в 2018 Василевич стала победительницей конкурса «Мисс Беларусь». Кроме того, девушка стала обладательницей титула «Мисс мира Европа» и вошла в финальную пятерку участниц на конкурсе «Мисс мира». От Лукашенко она получила премию «За духовное возрождение» за вклад в развитие международного культурного сотрудничества и активную благотворительную деятельность.

Девушка активно ведет свой инстаграм, публикуя в нем новые фото.

Напомним, уставший Лукашенко неожиданно пожаловался на свою долю.

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