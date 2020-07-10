В Крыму после шторма на поверхности воды образовались большие скопления мусора

Вокруг плавает пластик, целлофановые пакеты, фекалии и гниющие водоросли, передает "Крым.Реалии".

Огромное количество мусора прибило к берегу из-за того, что в бухту выходит коллектор, собирающий канализацию с города.

Возле выхода трубы в центре Севастополя часто собираются такие "острова" из отходов.

Важно отметить, что возле загрязненной бухты расположился центральный пляж города – "Мыс Хрустальный", но его из-за мусора не закрыли для посещения.

Ранее мы писали, что Киеве дали понять оккупантам, что украинской воды на полуострове России не видать.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что жители полуострова обеспечены питьевой водой.

На данный момент от недостатка воды страдает только промышленность оккупантов.

По его словам, Украина не собирается поставлять воду на территорию временно российского Крыма, дабы не подпитывать оккупантов и их военные объекты. "Крымское население обеспечено водой. Никаких проблем для крымского населения на сегодняшний день не существует. Там вода есть в достаточном количестве для того, чтобы население ее пользовалось. То, что там нет воды для промышленности – это уже другой вопрос.

Кроме того, что в России придумали, как обеспечить Крым водой

Об заявил глава оккупационной власти полуострова Сергей Аксенов.

Минобороны России построит временный трубопровод для обеспечения Крыма пресной водой. Он будет перебрасывать 60 тыс. кубометров в сутки из Белогорского района в Симферополь,

"Вчера сюда прилетал Дмитрий Витальевич Булгаков (специалист по тыловому обеспечению) и команда Минобороны. Мы ногами прошли всю трассу по переброске воды с помощью временного водовода в Симферопольское водохранилище из Тайганского", – рассказал Аксенов.

Напомним, РФ может начать новый конфликт с Украиной, переговоры провалились: "плюнули врагу в лицо".

Также Politeka писала, что крымчане взвыли от новой экологического катастрофы, кадры.

Кроме того, бывший узник Кремля высказался о подаче води в Крым: "Самое большое предательство".