Также требует, чтобы полномочия сложил патриарх Кирилл

Скандальный схиигумен Сергий, которого называют духовником Натальи Поклонской, призвал, чтобы президент России Владимир Путин и патриарх Кирилл покаялись и сложить полномочия

Об этом священник из Свердловской области, конфликтующий с официальной РПЦ, заявил в видеообращении, которое 12 июля разместил в YouTube его представитель Всеволод Могучев.

Схиигумен Сергий (Николай Романов) требует, чтобы Путин сложил полномочия, а в противном случае угрожает "полномасштабной духовной войной".

При этом, Сергий выразил готовность возглавить страну самостоятельно.

"Три дня – и я наведу порядок в России", – заявил он.

По словам сиигумена, Путин, патриарх Кирилл и главный раввин России Берл Лазар привели страну "к открытому богоборчеству, закрытию храмов, человеконенавистничеству".

"Ни крови, ни майданов, ни революций не будет. Даром получили власть, хазарский каганат! Как получил, так и отдашь. Имею власть и силы заявить вам, господин президент России Владимир Владимирович: сложите свои полномочия. В противном случае ты взвешен и найден легким и дни твои сочтены. Жду вашего покаяния с патриархом Кириллом Гундяевым", – заявил священник.

Он добавил, что митинги в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора Сергея Фургала, стали для власти РФ "первой ласточкой".

Отметим, Сергий известен как духовник "экс-прокурора Крыма", депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской и российского хоккеиста Павла Дацюка.

Он является настоятелей Среднеуральского женского монастыря, одного из известнейших на Урале.

Церковный суд Екатеринбургской епархии РПЦ лишил схиигумена Сергия сана за проклятия в адрес высших иерархов и критику власти. В ответ он захватил монастырь и не пускает туда церковное начальство и правоохранителей.

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