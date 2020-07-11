Президент России Владимир Путин в очередной раз стал объектом для насмешек в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

Так, лидеру Кремля продолжают припоминать всероссийское голосование, благодаря которому Путин "обнулился".

В привычном для себя стиле Владимира Путина высмеял российский художник Сергей Елкин.

В частности, на фотожабе он изобразил Владимира Путина с плетью в руках, который в очередной раз присягает на Конституции Российской Федерации.

"Эра Владимира Путина только начинается...", - говорится в подписи к новому шедевру Сергея Елкина.

"Весьма печально. Россия - грустная держава порабощенных людей...", "Конституция Сталина была принята в 1936 году. Что было в 37м все знают", "С другой стороны "эра Путина" закончилась. Если до этого он был "ну хоть как-то легитимным", то сейчас он сам умножил себя на ноль", "Кнут вижу, а где пряник?", "Он только начал раскачиваться. 20 лет мало было", "Да что ж вы каркаете-то?", - шутят пользователи в комментариях.

Ранее мы рассказывали, как Владимир Путин оконфузился перед камерами.

Так, президент РФ опозорился, пошутив в адрес США и представителей ЛГБТ-сообщества.

«А в здании этом кто работает? Ну вот!»: Путин пошутил про вывешивание флага ЛГБТ на посольстве США», - говорится в подписи к видео, на котором запечатлен конфуз Путина.

Пользователи гневно отреагировали на публикацию и добавили, что у Владимира Путина шутки как "из подворотни".

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