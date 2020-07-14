В России, которая является одной из лидеров по распространению китайского вируса, изменили правила для тех, кто приезжает в страну

Так, с 15 июля вводят обязательную сдачу теста на китайский вирус для всех въезжающих. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Теперь иностранцам при въезде в страну необходимо предоставить документ на русском или английском языках, подтверждающий отрицательный тест на коронавирус. Тест должен быть сделан не ранее чем за три дня до прибытия в Россию. Граждане РФ смогут показать результаты теста на коронавирус или сдать его уже дома.

Если у прибывающих в страну нет такого теста, для его прохождения дается три дня (уже на территории РФ). Но это не бесплатно.

"Оплата исследований осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации", – указано в постановлении.

При положительном тесте или ухудшении самочувствия прибывшие в РФ должны будут самоизолироваться.

Ранее в России действовало правило об обязательной двухнедельной изоляции для прибывающих.

Добавим, что поданным главы Федерации мигрантов РФ Вадима Коженова, украинских рабочих в России – порядка четырех миллионов.

Отметим, в мире по состоянию на 14 июля, количество случаев инфицирования коронавирусом составляет 13 234 687 человек. Больше всего заболевших в США (3 479 483), Бразилии (1 887 959), Индии (907 645), России (733 699) и Перу (330 123).

Тем временем, въезд в Шенгенскую зону в ближайшее время для украинцев закрыт в связи с эпидемиологической ситуацией в нашей стране.

"Сейчас, к сожалению, цифры в Украине неутешительные. По последним данным, у нас 62 больных 100 000 населения. При том, что в ЕС, например, эта цифра составляет 16,3 человека на 100 000 населения", - сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что украинцы смогут посещать Шенгенскую зону, когда уровень заболеваемости в нашей стране не будет превышать средний по ЕС.

Отметим, по состоянию на 14 июля в условиях карантина для украинцев открыты границы 25 стран, они включают те государства, куда нужна виза, и где действуют определенные карантинные ограничения.

Это Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова, Багамские острова и Ливан.

Напомним, карантин в Украине готовят к продлению: в МОЗ назвали новую дату.

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