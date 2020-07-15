В Беларуси на стихийных акциях в поддержку претендентов в президенты, которых ЦИК не зарегистрировал кандидатами, бойцы ОМОНа задержали более 220 человек

Вечером 14 июля на улицы городов Беларуси вышли люди, недовольные итогами регистрации кандидатов в президенты. Из семи претендентов ЦИК зарегистрировал лишь пятерых. Главный конкурент Александра Лукашенко Виктор Бабарико удостоверения кандидата не получил. Также не зарегистрировали Валерия Цепкало.

Акции протеста прошли в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве.

Как пишут местные СМИ, омоновцы и сотрудники в штатском часто используют грубую физическую силу к участникам "майдана", избивают людей дубинками, ногами и кулаками.

Некоторых задержанных сегодня вечером в центре Минска сотрудники ОМОН заставляют стоять в автозаках на полу на коленях лицом в сиденье с руками, заведенными за голову.

Правозащитный центр "Весна" сообщает, что только в Минске ОМОН задержал более 170 человек. Кроме того, во время прямого эфира, люди в штатском задержали журналистов белорусского бюро "Радио Свобода". Задерживали также журналистов BBC, а также ряда других изданий.

Также сообщается, что блоггера YouTube-канала "Страна для жизни", мужа кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, политзаключенного Сергея Тихоновский третий раз закрывают в карцер на неопределенное время.

Напомним, взбешенный "майданом" Лукашенко срочно связался с Путиным: "Этого не будет точно".

Как сообщала Politeka, беларусы разлюбили Лукашенко, вспыхнул "тихий" Майдан: "Даже не верится, что это Минск"

Также Politeka писала, чтообидное прозвище вывело из себя Лукашенко, можно поплатиться: "Уже на майках написали..."