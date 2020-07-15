Масштабный митинг против президента Владимира Путина вспыхнул в российском городе Хабаровске

Массовые акции протеста проходили все выходные и продолжились во вторник, 14 июля. Местные жители выражают несогласие не только с арестом губернатора Сергея Фургала, но и протестуют против действующей российской власти, передает bagnet.

В сети активно распространяется видео, на котором жители Хабаровского края рассказывают на камеру почему десятки тысяч жителей вышли на беспрецедентные по масштабу акции протеста.

"Мы не быдло!", "Мы не боимся — мы против путинского режима", "Кто-то знает, как мы живём здесь? Богатый край, а мы существуем, мы выживаем, люди все в кредитах!" и т.д., - заявляют жители.

Ранее мы уже писали, что по всей России начались массовые протесты.

Восстали россияне в Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Екатеринбурге, Самаре а также Санкт-Петербурге и Москве.

Правда, россияне не выходят протестовать на улицы, а устроили цифровые митинги, поскольку скопления на улицах в период пандемии официально запрещены. Чтобы высказать свое недовольство использовали приложения «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс-Карты».

В частности, россияне пожаловались на отсутствие работы и невозможность ее найти в режиме самоизоляции, а также на большое количество финансовых проблем - от оплаты услуг ЖКХ, кредитов и ипотеки их никто не освобождает. Люди возмущены, что президент Путин не делает ничего, чтобы решить ситуацию, а наоборот переложил всю ответственность на губернаторов.

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