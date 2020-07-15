Стало известно, каким имуществом может похвастаться президент Беларуси Александр Лукашенко накануне президентских выборов

Об этом пишет местное издание TUT.BY

Так, лидер Беларуси Александр Лукашенко заполнил декларацию об имуществе, которую, в свою очередь, опубликовал местный ЦИК.

Согласно декларации, действующий глава государства за 26 лет нахождения у власти не обзавелся собственным жильем.

Его активы – президентская зарплата в размере 117 068 рублей, которую Александр Лукашенко получил в прошлом году.

В документе также сказано, что Александр Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, якобы не имеет ни транспортного средства, ни домов, ни земельных участков, ни квартир или других движимых и недвижимых активов.

В декларации также написано, что супруга Лукашенко Галина Родионовна за прошлый год заработала 5560 рублей в виде доходов акций и пенсионных выплат. У нее есть дом площадью 196 квадратных метров в Могилевской области. Также жена главы Беларуси владеет 50% доли в доме в деревне Б.Межник.

Помимо этого, Галина Лукашенко имеет 56 акций предприятия "Шкловский маслодельный завод".

Ранее мы рассказывали, как Владимир Зеленский обидел Александра Лукашенко.

Как известно, Владимир Путин приглашал на "военный парад" на Красной площади лидеров стран-участниц СНГ, в том числе и Владимира Зеленского с Александром Лукашенко.

Но украинский лидер отказался от такого "предложения". Более того, Зеленский не захотел ехать на "военный парад" в Минск 9 мая.

"В Украине - карантин. Глава государства пока не осуществляет зарубежных визитов", - ответила на "предложение" пресс-служба Офиса президента Зеленского.

Напомним, Лукашенко после украинских санкций заявил об интеграции с Россией: "Друг познается в беде".

Как сообщала Politeka, Украина начала "мочить" Беларусь санкциями: за что поплатился Лукашенко.

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