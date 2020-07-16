Экс-глава правительства РФ Дмитрий Медведев " посоветовал" украинцам смириться с тем, что Крым никогда не вернется в Украину

Как сообщает Politeka.net, посол Украины в США Владимир Ельченко остроумно ответил на такое высказывание.

В Twitter Ельченко ответил Медведеву от имени всей страны.

"Украина советует Медведеву смириться с тем, что он уже давно ничего не решает", - ответил Владимир Ельченко.

"Я бы советовал смириться также с тем, что все преступники (и их подельники) получат по заслугам!", " Он ничего и не решал", " Ответ достойный Дипломата!", "Медведев раскоординированный идиот!Помните какой не сообразил как руки подавать?!У него мозги вообще не работают", - поддержали посла в сети.

Напомним, Дмитрий Медведев выступил со скандальным заявлением.

Так, он посоветовал украинцам смириться с имеющимися после 2014 года реалиями (аннексии Крыма прим.ред). Кроме того, он уверял журналистов, что Россия не намерена проводить недружественную политику в отношении Украины.

"Но это не означает, что мы хотим проводить какую-то недружественную политику в отношении Украины. Нет, просто украинцы должны смириться с теми реалиями, которые существуют, и заняться урегулированием внутреннего кризиса на юго-востоке своей страны", - сказал Медведев.

Напомним, Медведев вонзил Путину ножи в спину, едкая фотожаба порвала россиян.

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