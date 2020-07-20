Александр Лукашенко опасается повторения в Беларуси сценария 2010 года
Как передает Politeka.net, об этом президент Беларуси заявил во время визита в 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду.
В частности, Александр Лукашенко рассказал о своих страхах и предупредил, что в Беларуси оппозиционные силы якобы могут "захватить власть".
Он также опасается повторения в Беларуси ситуации, которая сложилась в стране в 2010 году.
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“Это говорит о том, что пока этот вариант свержения существующего правительства или же расшатывания обстановки остается по-прежнему актуален”, — подчеркнул Лукашенко.
По словам лидера Беларуси, в 2010 году официальный Минск хотели "поставить на колени".
"Если у кого-то из вас память короткая, смею напомнить: мы это проходили. Вспомните 2010 год. Тогда как раз все начиналось для того, чтобы нас поставить на колен. Ввели санкции, наклоняли. Не получается. И тогда на очередных президентских выборах решили поставить на колени, организовав эту банду и бросив на Дом правительства", — продолжил Лукашенко во время визита к военным.
Подытоживая, Александр Лукашенко напомнил, что тогда в беспорядках участвовало около 400 человек, назвав их "боевиками".
"Плюс еще 400 (человек), которые могли там шевелиться. А остальные — это зеваки. И в основном там были сопляки, которых отдавали под расписку матерям. Они приходили и забирали свое драгоценное создание", - резюмировал президент Беларуси, выступая перед военными.
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Как известно, Владимир Путин приглашал на "военный парад" на Красной площади лидеров стран-участниц СНГ, в том числе и Владимира Зеленского с Александром Лукашенко.
Но украинский лидер отказался от такого "предложения". Более того, Зеленский не захотел ехать на "военный парад" в Минск 9 мая.
"В Украине - карантин. Глава государства пока не осуществляет зарубежных визитов", - ответила на "предложение" пресс-служба Офиса президента Зеленского.
Напомним, Лукашенко после украинских санкций заявил об интеграции с Россией: "Друг познается в беде".
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