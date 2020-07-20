Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил Кремль о том, что никому не позволит захватит его страну

Это заявление прозвучало во время встречи беларусского лидера с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в рамках заседания Евразийского межправительственного совета в Минске. Кадры встречи двух политиков появились на канале «Украина365», передает Politeka.net.

Выступая на коротком брифинге перед журналистами, Лукашенко предельно ясно дал понять, что не согласен играть роль «второй» скрипки в случае создания «Союзного государства».

«Союзы, построенные на неравноправной основе, не существуют долго. Ну и потом, времена изменились. Сегодня ж невозможно захватить, как в средние века, какую-то страну и подчинить на 100 - 150 лет. Ситуация иная. Да и не нужно это России. Своих земель хватает, если говорить о России. Но если кто-то мыслит за пределами нашей страны с другой стороны такими вещами и понятиями, я думаю, жизнь его недолговечна. Но это мы еще с вами поговорим один на один», – заявил президент Беларуси.

Он также отметил «нездоровую» ситуацию в стране перед выборами, говоря, что творятся «странные вещи», и подчеркнув, что у него есть на этот счет свои предположения, которые он обсудит с Мишустиным наедине.

Как известно, анонсированный Россией проект присоединения Беларуси «Союзное государство» потерпел крах после того, как Александр Лукашенко отказался играть по правилам Кремля и заявил, что страна не собирается лишаться своего суверинитета. В ответ Москва прибегла к экономическому шантажу, отменив Беларуси скидки на нефть, а также угрожала отключением газа. Однако Минск уже вскоре нашел новых поставщиков энергоресурсов.

Напомним, Лукашенко раскрыл свои страхи и предупредил о захвате власти в Беларуси.

Как сообщала Politeka, Лукашенко после украинских санкций заявил об интеграции с Россией: "Друг познается в беде".

Также Politeka писала, что Лукашенко переплюнул Путина с новой безумной затеей в разгар эпидемии.