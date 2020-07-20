В Дальнем Востоке не утихают акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала и против бездарного президентства Владимира Путина

Реальный рейтинг политика, который уже 20 лет «ведет» Россию к «светлому будущему», показали одним емким роликом в блоге «Жизнь в России» в Twitter.

На записи журналист подходит к пенсионеркам, одна из которых держит портрет российского президента, на котором написано «ВОР».

Реальный рейтинг Путина на Дальнем Востоке.. pic.twitter.com/3udaokkWbr — Жизнь в России (@RussianLifes) July 20, 2020

«Вы с ним что наделали-то? За что так наказываете?», – интересуется человек с микрофоном.

В ответ он услышал слова, которые вряд ли понравятся Путину.

«А хочу, чтобы быстрее сдох. Чтоб мы хоть пожили по-человечески немножко еще. Мы и наши дети».

«Все забрали у детей: и пенсии, и все», – добавила ее подруга.

«Антиотряды Путина какие-то», – пошутили в комментариях.

По мнению многих аналитиков, настоящей причиной ареста Сергея Фургала стало то, что Владимир Путин побоялся растущей популярности губернатора, который не был ставленником Кремля и не захотел фальсифицировать результаты референдума по поправкам к Конституции РФ, которые жители Хабаровского края в большинстве своем не поддержали.

Такой поступок Кремля стал последней каплей для населения, которое давно было не в восторге от того, как Москва выкачивает из края деньги, а люди еле сводят концы с концами.

Более того, людей разозлил и тот факт, что Путин отдал китайцам 337 гектаров территорий края, а также миллионы гектаров передал в долгосрочную аренжу.

Протесты не утихают уже более недели и грозят перекинуться на другие регионы. К акциям уже подключился Владивосток.

Напомним, протест в Москве: силовики Путина атаковали людей, начались массовые зачистки, кадры.

Как сообщала Politeka, бунт в РФ набирает обороты, скоро вспыхнет по всей стране.

Также Politeka писала, что Путин пошел вразнос после масштабного "Майдана" в РФ.