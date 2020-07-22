В оккупированном Крыму непокидающее ощущение невыветриваемого колхоза

Об этом написал крымский блогер и сторонник аннексии Крыма Александр Горный в Facebook, передает Politeka.net.

Фанат Владимира Путина отметил, что ему "почему-то очень обидно" за Крым.

"Прогулка по Феодосии оставила сложное впечатление. Есть туристы, бизнес немного причесался, но вид на набережную упорно стали закрывать шалманами и вонючим общепитом. Море воняет канализацией, на пляжах на гальке стоят столики, и на них пьют из стекла, и непокидающее ощущение невыветриваемого колхоза. Безобразный сарай закрывает вид на галерею Айвазовского и почему-то очень обидно", – написал блогер.

Ранее мы писали, что Россия сама покинет оккупированный Крым из-за невыносимых условий.

Об этом заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

По словам чиновника, сейчас в РФ буйствует "политический угар", однако пыл россиян неизбежно остынет. Пока большинство жителей Росии не догадываются связать ухудшение жизни в стране с оккупацией Крыма, но со временем эта связь станет очевидной даже простым обывателям.

По его мнению, Крым вернется Украине еще быстрее, чем советская власть выводила войска из упомянутых стран. Кремлю придетя пойти на такой шаг из-за усиления антироссийских санкций и потребностей граждан, для которых будет важнее новый гуманитарный груз, а не полуостров.

"Потихоньку их задушат. Никуда они не денутся, и Крым тогда вернется. А будет Путин или не будет – это уже не принципиально", – резюмировал Юрий Грымчак.

Напомним, Маломуж назвал условие возвращения Крыма Украине.

Также Politeka писала, что крымчане взвыли от новой экологического катастрофы, кадры.

Кроме того, бывший узник Кремля высказался о подаче води в Крым: "Самое большое предательство".