Александр Лукашенко всерьез опасается, что может потерять пост президента Беларуси
Об этом пишет Белта.
Так, лидер Беларуси предупредил, что может задействовать регулярные подразделения армии для разгона массовых протестов в стране.
"Когда мне пришлось определяться, какие Вооруженные Силы нам надо, особенно после 2010 года, я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в Вооруженных Силах. На всякий случай. Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным Силам. Но всякое может быть. Примером тому являются США", - заявил Лукашенко во время встречи со спецназовцами.
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По словам президента, воинские части в Марьиной Горке и столичном Уручье хорошо подготовлены, чтобы "не допустить эскалации внутри страны".
"Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах... Если вам кто-то скажет, что Лукашенко тут приехал заставлять военных на улицах порядок наводить… Хотя эта часть по своей специализации, если, не дай бог, где-то какой-то майдан, она как раз может быть задействована по закону для наведения порядка", - резюмировал Лукашенко во время визита в 5-ю отдельную бригаду специального назначения.
Ранее мы рассказывали, как Владимир Зеленский обидел Александра Лукашенко.
Как известно, Владимир Путин приглашал на "военный парад" на Красной площади лидеров стран-участниц СНГ, в том числе и Владимира Зеленского с Александром Лукашенко.
Но украинский лидер отказался от такого "предложения". Более того, Зеленский не захотел ехать на "военный парад" в Минск 9 мая.
"В Украине - карантин. Глава государства пока не осуществляет зарубежных визитов", - ответила на "предложение" пресс-служба Офиса президента Зеленского.
Напомним, Лукашенко после украинских санкций заявил об интеграции с Россией: "Друг познается в беде".
Как сообщала Politeka, Украина начала "мочить" Беларусь санкциями: за что поплатился Лукашенко.
Также Politeka писала, что Лукашенко переплюнул Путина с новой безумной затеей в разгар эпидемии.