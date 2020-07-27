Российский певец Юрий Лоза рассказал о "свободе слова в РФ"

По его словам, в России царит свобода слова, подобной которой нет в мире. Он заметил, что был в США и Европе, но якобы не заметил там свободы слова, которая существует в России.

Об этом он заявил 2016 года в интервью Апострофу.

"В России сейчас беспрецедентная свобода слова. Такого нигде в мире нет. Я был в Америке, был в Европе, постоянно езжу по миру и знаю об этом не по наслышке", - заявил он.

Музыкант уверен, что любой человек в РФ якобы может говорить то, что ему вздумается.

"У нас не наказывают даже за полную антироссийскую фигню и белиберду... Если вы хотите сказать, что Путин не прав, то выходите на улицу и кричите. Вам никто здесь в России не отвернет голову и не посадит. У нас нет преследования за инакомыслие... У нас Россия сегодня, это многовариантная страна", - подчеркнул он.

Ранее мы писали, что Россия делает все, чтобы превратить Крым в свою ядерную базу.

30 июня россияне наладили грузовое железнодорожное сообщение с Крымом по мосту через Керченский пролив. По словам Бориса Бабина, это является опасным симптомом, ведь железная дорога очень важна для обеспечения российских военных баз. С ней РФ сможет быстрее развертывать войска в случае обострения конфликта и превратить полуостров в плацдардм для новых наступлений.

"В Российской Федерации ядерное оружие и его обслуживание, согласно регламенту, осуществляется, прежде всего, железнодорожным транспортом. Поэтому сегодня наличие грузового ж/д сообщения в Крыму упрощает нуклеаризацию полуострова и позволит создать ядерную базу для российской армии", - подчеркнул Борис Бабин.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

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