Власти РФ начали применять в Хабаровске испытанные методы подавления бунта

Об этом на сайте Корреспондент заявил российский политик и журналист Дмитрий Гудков, информирует Politeka.

Так, к примеру, за участие в митингах оштрафованы Артем Мозгов и депутат облдумы от КПРФ Сергей Ильин.

Члена Открытки Дениса Ибрагимова закрыли в гостинице на "карантин", а на других представителей Открытки и штабов Наумова, Навального и Низовцева совершены нападения.

Кроме того, в Хабаровский край направили "видного деятеля" Партии Роста Сергея Шнурова и уже слышны крики про Госдеп.

"Все по классике: одних запугать, других – купить. Разделяй и властвуй. Пока еще примериваются, но скоро отрежут, не в первый раз. Все так, как было на Болотной", – предупреждает Дмитрий Гудков.

В связи с этим, эксперт предупреждает Хабаровск от недопущения классических ошибок, допущенных российской оппозицией во время протестов на Болотной.

"Главное – держаться вместе и отстаивать своих, иначе – поражение", – резюмировал Гудков.

Ранее мы писали, что Владимир Путин уверен, что визит главы украинского государства в Москву – это только вопрос времени.

Отвечая на вопрос, возможно ли появление президента Украины в Кремле, кто бы это ни был, глава РФ ответил предельно ясно:

«Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос - когда. Но мы подождем».

Когда была затронута тема украинско-российских отношений, российский президент предпочел обойти стороной все, что касается оккупации Крыма, а также войну на Донбассе, где украинские защитники противостоят российским военным. То, что сейчас происходит между двумя странами, Путин назвал «разногласием» РФ с властями Украины, в который раз озвучив мантру о том, что украинцы – «братский народ».

Напомним, протест в Москве: силовики Путина атаковали людей, начались массовые зачистки, кадры.

Как сообщала Politeka, бунт в РФ набирает обороты, скоро вспыхнет по всей стране.

Также Politeka писала, что Путин пошел вразнос после масштабного "Майдана" в РФ.