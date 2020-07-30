Журналист Виктор Шендерович раскритиковал действия президента РФ Владимира Путина

Такое мнение он высказал 2020 года в эфире радио “Эхо Москвы”.

“Он примелькал, он надоел. Он достал. Понимаешь? И достал, повторяю, не из-за идеологических… Понимают, те, кто это все делают, понимают. Поэтому они так стыдливо прятали самое главное. 206 поправок. Защита животных, тысячелетняя история. Все что угодно. Солдаты подо Ржевом. Хрена в ступе чего намолотило. Единственное, ради чего была затеяна эта афера, – ради того, чтобы сделать его власть пожизненной", – сказал Шендерович.

Также он отметил, что Путин разрушил все институты.

“А 20 лет мало для укрепления институтов? Каких институтов? Он разрушил все институты. Парламента – нет, выборов – нет. Суда – нет. Прессы – нет. На улицу выйти нельзя. Свободы слова нет”, – резюмировал писатель.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которых поднимались вопросы Крыма и Донбасса

Так, в ходе беседы был поднят вопрос Донбасса, а именно: тема разминирования, разведения сил и открытия новых контрольных пунктов въезда-выезда, деятельность мониторинговой миссии ОБСЕ и доступ к украинским пленникам представителей Красного креста.

Кроме того, был поднят вопрос зверской расправы над ребенком крымского татарина Руслана Сулейманова.

«Президент Украины особо отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, находящихся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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