Российский журналист Александр Невзоров рассказал, какие могут быть мысли у Путина относительно Донбасса

Своим мниеним он поделился в 2017 году в своем блоге для издания Обозреватель.

Публицист считает, что если бы кто-нибудь дал президенту России Владимиру Путину волшебную палочку, с помощью которой можно было бы вернуть донбасскую ситуацию обратно, то он бы ее воспользовался.

"Россия позорно завязла в истории Донбасса. Эта история бесславна, грязная и разрушительная для имиджа самого Путина. И это разрушение уже началось. Поймите, нельзя создавать город солнца руками уголовников.

Нельзя творить какую-то высокую светлую идею, пусть даже бредовую, пусть даже национальную, - ее нельзя творить руками ублюдков. А других кадров нет. И то, что получилось – получилось чудовищно и никому не нужно", - добавил Невзоров.

Ранее мы писали, что известный российский писатель и публицист Александр Невзоров удивил неожиданным признанием по поводу самого скандального пропагандиста росТВ Владимира Соловьева

Он считает Соловьева не подонком или гением, а солдатом информационной войны.

«Ему платят достаточно много, но ему платят за то унижение, которое он вынужден переживать. Поверь мне, это совершенно нормальный человек, с совершенно нормальным европейским взглядом на Украину, на жизнь, на любую идеологию», – отметил гость студии.

Он сравнил пропагандиста с приличным актером, который снимался в вестернах, а затем его позвали в фильм для взрослых с двумя африканцами и унизительными сценами.

«Он актер, он исполняет эту роль. Но от того, что он ее исполняет, картинка менее гадкой не становится. Ему платят за то унижение, которое он переживает, будучи нормальным человеком, не глупым и не плохим», – подчеркнул Невзоров.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

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