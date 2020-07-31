Главный оппонент Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская собрала массовый митинг в Минске

Как сообщает Politeka.net, на встречу с кандидатом в президенты 30 июля пришло около 30 тысяч человек.

Люди собрались в парке Дружбы народов, передает "Еврорадио".

Встреча с Тихановской состоялась через день после задержания под Минском российских наемников ЧВК "Вагнера".

Официальный Минск заявляет, мол, вагнеровцы готовили массовые беспорядки и теракт в белорусской столице.

Кроме Тихановской в митинге приняла участие Мария Колесникова, представитель штаба Виктора Бабарико, которого на выборы тоже не допустили.

Тихановская отметила, что идет в президенты ради своего мужа и всех белорусов. Заметим, что Сергей Тихановский планировал участвовать в выборах, пока его не отправили за решетку в СИЗО.

"Мой муж открыл людям глаза, пробудил в них смелость и веру в себя, дал надежду на перемены. Он второй месяц в СИЗО", – подчеркнула Светлана Тихановская.

Вы просто посмотрите, что сейчас в парке дружбы народов!

У меня мурашки по коже. Невероятно много людей. Энергетика бешеная. pic.twitter.com/B42AfjR559 — julia 97% (@j_matuzova) July 30, 2020

Новае відэа з дрону.



Мора людзей!



Па дадзеных на 20.30 ад праваабарончага цэнтра «Вясна», на мітынг у падтрымку Святланы Ціханоўскай ў Менску прыйшло як мінімум 34 000 чалавек. pic.twitter.com/nlq8jsLpJB — Белсат TV (@Belsat_TV) July 30, 2020

Ранее мы рассказывали, что Александр Лукашенко всерьез опасается, что может потерять пост президента Беларуси.

Так, лидер Беларуси предупредил, что может задействовать регулярные подразделения армии для разгона массовых протестов в стране.

"Когда мне пришлось определяться, какие Вооруженные Силы нам надо, особенно после 2010 года, я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в Вооруженных Силах. На всякий случай. Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным Силам. Но всякое может быть. Примером тому являются США", - заявил Лукашенко во время встречи со спецназовцами.

Напомним, Лукашенко после украинских санкций заявил об интеграции с Россией: "Друг познается в беде".

Как сообщала Politeka, Украина начала "мочить" Беларусь санкциями: за что поплатился Лукашенко.

Также Politeka писала, что Лукашенко переплюнул Путина с новой безумной затеей в разгар эпидемии.