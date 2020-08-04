Несмотря на все надежды Москвы, протесты в Хабаровске не утихают уже несколько недель

Более того, все больше людей открыто выражают недовольство по поводу политики Путина. Если в Кремле и дальше ничего не будут делать, ожидая, что все само собой разрешится, это приведет к необратимым последствиям.

Такое мнение в интервью «Собеседнику» озвучил известный российский экономист Михаил Делягин.

Он не исключает, что Хабаровский край в результате может перейти в состав другого государства, а география конфликта расширится на другие регионы. Так, на протесты против задержания губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в убийстве, выходят жители не только Хабаровска и соседних городов, но даже Москвы и Петербурга.

Если российская власть и дальше будет игнорировать протест, она должна быть готова к очень неприятным последствиям. Так, Делягин сравнил Хабаровск с Крымом и не исключил, что регион может отделиться.

«Достаточно равнодушное отношение властей к событиям в Хабаровске объясняется тем, что в Москве думают: "пошумят и успокоятся". Но в определенный момент Хабаровский край может взять и перейти в другое государство. Крым перешел в состав России. Что случилось после этого с Украиной? Ее в привычном понимании просто не стало», – подчеркнул он.

Аналогичные предостережения все громче звучат в российской околополитической среде. Ряд экспертов и политологов даже не исключают, что на карте России может появиться «Хабаровская республика».

«На самом деле в этих протестах рождается настоящая республика — то есть процесс выработки самими гражданами правил общей жизни. И разочарование можно преодолеть, если не останавливать этот процесс даже после протеста, пусть даже безуспешного», – пишут росСМИ.

Напомним, протест в Москве: силовики Путина атаковали людей, начались массовые зачистки, кадры.

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