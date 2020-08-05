Информация от МО РФ и из неофициальных источников отличается

Учения железнодорожных войск в России закончились чрезвычайным происшествием

На солдат обрушились конструкции понтонно-эстакадного моста, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

Инцидент произошел в поселке Тельмана Еврейской автономной области.

Согласно предоставленной информации, при возведении моста через Амур сложилась одна из опор. В Восточном военном округе РФ сообщили о том, что в результате происшествия пострадали двое военнослужащих, и их жизни ничего не угрожает.

Однако в социальных сетях распространяют совершенно противоположные данные. По сообщениям ряда телеграмм-каналов, в учениях принимали участие 20 солдат-срочников, и от 10 до 15 из них в результате обрушения моста получили тяжелые травмы и доставлены в Хабаровский военный госпиталь.

Ранее мы писали о том, что российские войска в оккупированном Крыму могут быть разбиты в течение 36 часов. Такое мнение в эфире телеканала ДОМ озвучил президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", военный эксперт Михаил Гончар.

По его словам, во время учений "Кавказ-2020" вооруженные силы Российской Федерации планируют отработать переброску сил в аннексированный Крым, задействовав при этом Крымский мост. Цель подобных действий – блокировка российских военнослужащих на захваченном полуострове: они не смогут получать помощь из континентальной части России.

"Керченский мост легко нейтрализуется, и группировка ВС России, размещенная на территории полуострова, просто попадает в ловушку, их методично и системно на протяжении 36 часов размолотят, как это было в Сирии и в Ливии", – убежден Михаил Гончар.

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