Ситуация в Беларуси может обостриться уже очень скоро

Несмотря на то, что в Беларуси президентские выборы только стартовали, победитель уже известен

Протоколы с результатами народного волеизъявления были оформлены еще до подсчета голосов, и за действующего президента, согласно им, проголосовали 76% избирателей.

Такое заявление озвучил белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько в эфире телеканала Obozrevatel TV со ссылкой на провластные СМИ в государстве.

По его словам, «людей морально готовят к этому».

Лебедько назвал президентские выборы в Беларуси ничем иным как «спецоперацией Лукашенко с переназначения себя». Он отметил, что в составах избирательных комиссий практически отсутствуют представители альтернативных кандидатов, а их наблюдатели вынуждены работать за пределами избиркомов, поскольку их не пускают на участки.

Оппозиционер подчеркнул, что сейчас у президента Беларуси самый низкий рейтинг в истории, а денег на подкуп избирателей нет. Кроме того, впервые Россия открыто не поддерживает его кандидатуру, хотя в кампании прослеживается «русский след».

Исходя из этого, политик не исключает, что после оглашения результатов выборов в Беларуси вспыхнут протесты, причем, прогнозирует он, люди выйдут, даже если не будет обращения от объединенного штаба.

Лебедько допускает, что Лукашенко готов к силовому сценарию подавления протестов, однако он не сможет справиться с огромным количеством граждан, которые готовы к участию в беларусском Майдане.

Что же касается Кремля, то там не ожидали, что оппозиционный кандидат Светлана Тихановская может выиграть выборы, и, соответственно, еще не разработали план действий.

Ранее мы писали, что Александр Лукашенко в случае поражения на выборах выдаст "вагнеровцев" Украине. Так считает кандидат исторических наук, историк, археолог и блогер Сергей Климовский.

Сделает он это для того, считает автор, чтобы отомстить Москве.

"Если Лукашенко не станет президентом, то "вагнеровцев" выдаст в Украину однозначно, чтобы отомстить Кремлю", – убежден историк.

Напомним, у Лукашенко "спустили" Соловьева, видео: "гнезда попутал".

Как сообщала Politeka, конкурент Лукашенко поддержал наемников Путина и взмолился о помощи.

Также Politeka писала, что РФ обвинила в задержании "невинных вагнеровцев" Украину: "попытка поссорить с Беларусью".