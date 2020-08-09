В Минск, столицу Беларуси, стягивается большое количество военных и армейской техники.
Как передает Politeka.net, очевидцы поделились с телеграм-каналами кадрами происходящего.
9 июля, в день выборов президента Беларуси, жители Минска заметили на улицах военные грузовики, автозаки, автобусы с военнослужащими, водометы для разгона людей и даже бронетехнику, в частности бронемобили "Богатырь". Так к администрации главы государства приехали машины, доверху набитые щитами, с которыми солдаты внутренних войск разгоняют демонстрации. Кроме того, появились автомобили, везущие мотки колючей проволоки. А при въезде в город сотрудники ГАИ и вооруженные солдаты проверяют транспорт.
По данным телеграм-канала "Инсайдер", действующий президент страны Александр Лукашенко уехал из Минска в кортеже с "мигалками". Более того, борт №1 приготовили к экстренному отлету.
«Это уже неприлично»: фитнес-тренер Усманова слишком сильно натянула купальник ради горячего кадра
Напуганная болезнью Заворотнюк вышла на связь и обратилась с просьбой: "Все-таки..."
Экс-солистка «Серебро» в бесстыжем наряде изогнулась до неприличия прямо в машине: «Оля, это шикарно»
Худющая Бузова в микро-купальнике без капли скромности показала, за что ее любит Дава: «Бомба»
Жители Минска сообщают о перебоях в работе интернета и мобильной связи. Проблемы наблюдаются сразу у нескольких белорусских операторов: ByFly, MTS, Life, «Космос ТВ». Кроме того, некоторые пользователи не могут войти на новостные сайты, со сбоями работают видеохостинг YouTube и мессенджер Telegram.
Ранее Александр Лукашенко рассказал журналистам на избирательном участке о письме, которое получил от Владимира Путина. В нем президент РФ раскрыл факты о боевиках, задержанных под Минском в конце июля.
Напомним, Лукашенко намекнул на провал плана Путина по Украине: "Москва сама толкает...".
Также Politeka сообщала, что Лукашенко странно поддержал Украину на Донбассе.
Ранее Politeka писала о том, как Лукашенко разразился угрозами в адрес Кремля: "До Владивостока будет трудно".