В Минск, столицу Беларуси, стягивается большое количество военных и армейской техники.

Как передает Politeka.net, очевидцы поделились с телеграм-каналами кадрами происходящего.

9 июля, в день выборов президента Беларуси, жители Минска заметили на улицах военные грузовики, автозаки, автобусы с военнослужащими, водометы для разгона людей и даже бронетехнику, в частности бронемобили "Богатырь". Так к администрации главы государства приехали машины, доверху набитые щитами, с которыми солдаты внутренних войск разгоняют демонстрации. Кроме того, появились автомобили, везущие мотки колючей проволоки. А при въезде в город сотрудники ГАИ и вооруженные солдаты проверяют транспорт.

По данным телеграм-канала "Инсайдер", действующий президент страны Александр Лукашенко уехал из Минска в кортеже с "мигалками". Более того, борт №1 приготовили к экстренному отлету.

Жители Минска сообщают о перебоях в работе интернета и мобильной связи. Проблемы наблюдаются сразу у нескольких белорусских операторов: ByFly, MTS, Life, «Космос ТВ». Кроме того, некоторые пользователи не могут войти на новостные сайты, со сбоями работают видеохостинг YouTube и мессенджер Telegram.

Ранее Александр Лукашенко рассказал журналистам на избирательном участке о письме, которое получил от Владимира Путина. В нем президент РФ раскрыл факты о боевиках, задержанных под Минском в конце июля.

Напомним, Лукашенко намекнул на провал плана Путина по Украине: "Москва сама толкает...".

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