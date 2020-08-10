В ЦИК объявили предварительные результаты президентских выборов в Беларуси

Александр Лукашенко набрал сенсационные 80,23%, его главная оппонентка Светлана Тихановская — 9,9%. Явка на выборах составила 84,23%.

Напомним, беларусы вышлы на масштабные акции протестов в ночь с 9 на 10 августа, заявив, что результаты сфальсифицированы. За вспыхнувшим бунтом последовал жесткий силовой разгон. ОМОН применил светошумовые гранаты и водометы против протестующих.

В сети начала появляться информация о жертвах. Так, стало известно имя мужчины, погибшего под колесами автозака, въехавшего в толпу, - Евгений Заичкин.

Ранее мы сообщали, по неофициальным данным, победу на выборах в Беларуси одержала Тихановская.

Согласно опубликованным протоколам, за нее проголосовало в несколько раз больше человек, чем за Лукашенко.

«Тихановская выигрывает. И часто с серьёзным перевесом. Цифры озвученные государственными экзит-полами никак не связаны с реальностью», - говорится в тексте сообщения Telegram-канал NEXTA Live и приводится много примеров.

Один из них: на 26 избирательном участке в д. Копище (Новая Боровая) Тихановская набрала 90% голосов беларусов.

Отметим, неизвестные даже внесли правки на странице Беларуси в Википедии, исправив там графу «президент страны».

Напомним, первые результаты выборов в Беларуси: «явка превысила 100%», подробности скандального голосования.

Как сообщала Politeka, Майдан охватил Беларусь: люди схлестнулись с ОМОНом, в ход пошли гранаты, кадры восстания.